PRÜGI SORTIMISE RAHALINE VÕIT | Sigrid Soomlais: ära tuleb lõpetada, et sordi või ära sordi, maksad ikka sama palju!

Paari aasta tagune jäätmevaldkonna uuring näitas, et jäätmeid ei sordita kodudes seetõttu, et kodus või prügimajas pole selleks piisavalt ruumi ning jäätmete kogumiskohad asuvad kodust liiga kaugel (nt pakendijäätmete puhul). Lisaks mainiti, et pole üldse selge, kas sorditud jäätmed tõesti ka ringlusse jõuavad.