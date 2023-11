ROMANTIKA JA RABAMINE. Samovarimaja perenaine: „Jõudsin siia Eesti nurka, sest armusin piirivalvurisse.“

Selle loo südameks on tegelikult armastus. „Jõudsin siia Eesti nurka, sest armusin piirivalvurisse,“ räägib Herling Mesi. Kuigi ta isegi töötas Tallinnas politsei- ja piirivalveametis arendusprojektide spetsialistina, kohtus ta oma tulevase mehega hoopis pealinna ööklubis. See on ka ainus öö, mille naine on hommikuni tantsupõrandal veetnud. Marko kutsus ta seal tantsima. Noore piirivalvuri trumbiks osutusid ilusad pruunid silmad. Nüüd saab sellest ilusast ööst juba üksteist aastat.