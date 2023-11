ÜLIOLULINE UUDIS: WHO plaanib tulevastes pandeemiates olla asjalikum

ÜLLAS MÕTE: WHO tahab ülemaailmset tervisearhitektuuri üles ehitada uut moodi. Varasemad pandeemiad on näidanud, et võitlustes globaalsete taudidega on hulga puudujääke, et kaitsta ja edendada kõigi inimeste heaolu. Teiste seas napib vajalikku tehnikat meedikutele.