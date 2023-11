„SÕNA ON VABA“ PUSASKANDAAL | Kersti Kaljulaid: „Oli asju, mida ma oleksin tahtnud, et oleks teisiti, aga...“

Rannar Raba: Küsisin seitsmelt inimeselt, kellest olid paar tükki Tartu Postimehe toimetuse ajakirjanikud ja ülejäänud minu tuttavad, kas nad mäletavad, kuidas president Kersti Kaljulaid 29. aprillil 2019 riigikogu ees selle vahva sõnumiga [Sõna on vaba] pusa kandis. „Jaa, muidugi. Loomulikult mäletame,“ oli kõigil esimene reaktsioon. Kui ma küsisin, et miks see pusa presidendil seljas oli, siis eranditult kõik jäid jänni. Kõige täpsemad vastused olid stiilis: „See oli midagi EKREga?“. Keegi ütles, et see oli seotud „selle Kuusega või Kuusikuga ä?“. Kui ma hakkasin mõtlema, et mida ma oleksin ise vastanud, siis tuli minna googeldama.