KOLM PROTSENTI HINNAALANDUST? E-smaspäeva pakkumised ajavad kohati lausa naerma, kuigi leiab ka tõsiseid soodustusi

Kui varem tundusid e-smaspäeva taolised sooduspühad eestlastele erilistena, siis nüüdseks näib iga teine esmaspäev inimesi ajas kahanevate sooduspakkumiste õnge püüdvat. „Tänapäeva majandus on nii säätud, et alati on miski allahindlus,“ hindab pereema.