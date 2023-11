LINNAHALLI SAAGA JÄTKUB | Muinsuskaitseamet: „Seda lammutada ei saa!“

Taaskord on kerkinud mitu probleemi. Linnahall on lagunemisohus, kuid investorite otsing nõuab aega. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart on meediale öelnud, et samal kujul Linnahall kindlasti ei säili. See aga tähendab, et igal juhul tuleb hoone osaliselt või täielikult lammutada. Kuna Linnahall on muinsuskaitse all, siis mida sellega üldse teha tohib?