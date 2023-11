OTSEBLOGI | Donetskis lendas õhku venelaste laskemoonaladu

„Meil on raskusi ja erinevad arvamused, kuid meil pole õigust alla anda. Sest mis on alternatiiv? Kui me kolmandiku oma riigist ära anname, ei lõpe miski. Me teame, mis on külmutatud konflikt,“ ütles Zelenskõi, eitades, et Ukraina on Venemaa eest kaitsmisel ummikseisus.