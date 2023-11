Roolijoodik ärandas ekskavaatori ja kukkus seal märatsema

Tänavu 30. juuni hilisõhtul lõhkus Andrey ühele osaühingule kuuluva roomikekskavaatori Komatsu kabiini aknaklaasid. Pääsenud sisse käivitas ta kabiinis oleva varuvõtmega mootori ja juhtis ekskavaatorit paar meetrit parkimiskohalt edasi omamata vastava kategooria mootorsõiduki juhtimisõigust ja olles alkoholi piirmäära ületavas seisundis. Kohtuasjast selgub, et mees sõitis ekskavaatoriga vastu pinnaserulli HAMM, mille käigus sai kahjustada viimase mootoriruumi kate. Seejärel lasi Andrey ekskavaatori kabiini tühjaks pulbertulekustuti ja pihustas ekskavaatori pedaalidele aerosoolvärvi. Kokku põhjustas mees 12 976 euro suuruse kahju.

Tänaseks on Andrey kohtu ees olnud- Viru maakohtus mõistis talle liitkaristuseks ühe aasta ja kuue kuu pikkuse vangistuse, mida suurendas varasema kohtuotsusega mõistetud karistuse ära kandmata osa ehk ühe aasta, viie kuu ja 13 päeva vangistuse võrra. Kohus mõistis mehelt välja ka tsiviilhagi. Kohtuotsus on jõustunud.