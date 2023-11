Kohus karistas netis tegutsenud lapseahvatlejat

Mikhail anti kohtu alla seetõttu, et ta süüdistuse järgi ahvatles seksuaalselt ajavahemikul 24. august 2020 kuni sama aasta 30. september internetikeskkonnas vk.com 13aastast tüdrukut. Kuritegu jäi mehel lõpule viimata tema enda tahtest sõltumatutel asjaoludel, sest see inimene, keda ta teadis olevat 13aastane tüdruk, oli jälitustoimingu raames tegutsev politseiametnik, selgub kohtuasjast.

Oktoobris mõistis Viru maakohus Mikhailile kuue kuu pikkuse tingimisi vangistuse. Katseaeg on üks aasta.