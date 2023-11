SÕJAKOKKUVÕTE | Sisetülid Wagneri raha pärast

Sõjauuringute instituut (ISW) aga märgib, et see on vastuolus Vene allikate väidetega, et Rosgvardia lubas wagnerlastel sõlmida grupilepingud, et vältida eraarmee laialiminekut. ISW andmetel toimuvad Rosgvardia ja Venemaa kaitseministeeriumi vahel Wagneri varade pärast sisetülid. „Venemaa julgeolekustruktuurid, nimelt Venemaa kaitseministeerium ja Rosgvardia, konkureerivad Wagneri varade pärast, põhjustades tõenäoliselt arvukalt vastuolulisi avaldusi Wagneri kui üksuse saatuse kohta,“ selgitas ISW. Üks endistest palgasõduritest ütles Vene uudisteväljaandele Verstka, et paljud sõdurid ei suuda otsustada, kummaga liituda.