Margus Punab: Eesti meeste munad on jätkuvalt suured, aga sperma kvaliteeti rikuvad sülearvutid

„Kõige alus on verevarustus. Teine oluline asi on temperatuur: munandid on muust kehast pisut allapoole laskunud selleks, et temperatuur neis oleks paar kraadi madalam. Täiesti selge murekoht siin on laptop'i hoidmine munandite peal. Kaheksa tundi päevas arvuti süles – ja viljakus võib väga oluliselt kukkuda,“ ütleb Margus Punab, meestearst ja Tartu ülikooli androloogia professor.