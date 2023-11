ETTEVAATUST, KOKAIINIJÕEHOBU! Narkoboss Pablo Escobari jõehobud võimutsevad Colombias

Colombia võimude silmis on tegu invasiivse võõrliigiga, mis ohustab kohalikku floorat ja faunat, eriti riigi suurimat jõge Magdalenat, mille suured elukad vallutanud on. Aastakümneid on looduseksperdid üritanud jõehobudest kuidagigi lahti saada, küll neid ükshaaval püüdes või steriliseerides, ent need meetodid on liiga ebatõhusaks jäänud. Ühegi loodusliku vaenlaseta jõehobud naudivad Magdalenas laiutades üsna mõnusat elu. BBC kirjutab, et kui kohe midagi ette ei võeta, võib tosina aasta pärast loomi olla juba enam kui tuhat.