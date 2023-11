Meenutagem, et Venemaa on natsiideoloogia propageerimises kunagi süüdistanud nii Eestit kui ka Ukrainat. Viimase ründamise ettekäändeks sai riigi „denatsifitseerimine“. Saatuse irooniana on Venemaa ise see riik, kust juudid ebaterve õhkkonna tõttu põgenevad. Eelmisel pühapäeval ründas vihane rahvahulk peamiselt moslemiusku Dagestani vabariigis Mahhatškala lennujaama, et otsida Tel Avivi lennuki pealt saabunud juudi verd reisijaid. 150 märatsejat karjusid: „Allah on ülim!“, vehkisid Palestiina lippudega ning nõudsid, et reisijad neile rahvuse tõendamiseks passi näitaksid.