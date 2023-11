Vana naine kaotas poja oma ema surma aastapäeval

„Elan ise Tartus, poja kodutalust kaheksakümne kilomeetri kaugusel. Kui öösel kella poole kahe ajal telefon helises, siis arvasin, et poeg on napsu võtnud ja tahab rääkida. Kui naabrite numbrit nägin, siis sain kohe aru, et midagi halba on juhtunud,” räägib põlengus hukkunud Võrumaa mehe ema.