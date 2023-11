JUHTKIRI | Narri õpetajat üks kord

Selline olukord ootab meid ees ilma naljata, kui õpetajatele antud lubadusi endiselt üleolevalt kalevi alla lükatakse – ah, kui ka teete olude sunnil topelttööd, pole teil palgatõusu vajagi. Töötage siis rohkem, nagu osatab jõuetus vihas Eesti haridustöötajate liidu (EHL) esimees ja streigijuht Reemo Voltri. Eesti üldhariduskoolidest lahkub aastas ajutiselt või lõplikult umbes 1500 õpetajat.

Hea õpetaja väärtusest rääkimine ei tohiks välja näha nagu ammu kulunud jutu kordamine. Kuid elu näitab, et ilma ka ei saa – motiveeritud ning hea pedagoog on see, kes teeb aine lapsele selgeks, paneb tal silmad särama ja tahab, et õpetatu tõepoolest kahe kõrvale pidama jääks.

Õpetaja Laurid suudavad ka Tootsidest tuleviku ühiskonna alussambad teha. Kõik ained on õpetatavad, sõltub vaid, kuidas need selgeks teha. Õpetaja kui professionaalse vahendaja, selgitaja ja kinnistaja ning seoste looja roll on siin ülioluline. Praegu peab aga osa koole olema õnnelikud, kui kuulutusele vaevugi vastav inimene on nõus veenmise peale aine kuidagi ära andma.