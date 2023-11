GEORG MALVIUS | Sotsiaalsete olenditena suudavad papagoid inimemotsioonidele kaasa tunda ja oma kaaslastega tugevaid sidemeid luua

Papagoid, need lummavad ja värvikirevad linnuriigi asukad, võivad uhkustada üüratult pika minevikuga. Nad on pärit Aasia ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika lopsakast troopikast. Kivistised annavad alust arvata, et papagoisarnased linnud on kaunistanud Maad üle 50 miljoni aasta. Nende suhted inimestega on jäädvustatud juba iidse Egiptuse annaalides: seal austati neid ülluse ja jumalikkuse sümbolina. Antiikaja kreeklased ja roomlased hindasid neid linde nende ilu, tarkuse ja sõnaosavuse pärast. Kui papagoid Lõuna-Ameerikast Euroopasse kandusid, muutusid nad külluse ja mõjukuse, rikkuse ja võimu sümboliteks.