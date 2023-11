„HOIATUSSTREIK ON VALUKARJE!“ Ametiliidu juht hoiatab: kui palk ei suurene, lahkuks ametist veel rohkem õpetajaid

„Hoiatusstreik on valukarje. See on tähelepanu juhtimine valitsusele ja ühiskonnale, millises meeleheites on õpetajad, kui nad võtavad ette sellise asja nagu streik. Me ei tee nalja, sest olukord on katastroofiline ja me peame midagi ette võtma,“ ütleb Eesti haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri.