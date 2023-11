„SEALT LEITI LAIP!“ Õuduste maja keset pealinna: korduvalt süttinud lobudikku murravad sisse kodutud

Aadressil Katusepapi 27 seisab 1942. aastal ehitatud madal puidust maja juba aastaid tühjana. Ühtepuhku murravad sinna sisse kutsumata külalised. „Majas ja maja ümber käivad süstivad narkomaanid ja elavad kodutud. Ka viiakse hoovi palju prügi. Algselt olid majal uued aknad ees ja uksed kinni, kuid kui see jäi tühjaks, murti sinna sisse ja nii see kaader sinna tekkis.“ Naabruskonna elanik ütleb, et omanik on küll sissepääse kinni pannud, ent need murtakse alati lahti ja elu läheb majas edasi.