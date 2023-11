ÖÖSEL JUHITUD RIIK | Ööistungid arsti pilgu läbi: mida pikemaks venivad magamata tunnid, seda enam käitub inimese aju kui joobnul

Une tähtsusest on viimastel aastatel räägitud rohkelt. Uni on üks viiest vaimse tervise vitamiinist ja selle määravat mõju inimese toimetulekule toonitatakse pea igas arvamuses. Inimese vaimne võimekus sõltub olulisel määral öösel magatud une pikkusest ja kvaliteedist. Ja ehkki rahvasaadikuks valituks osutumine võib ühele osale luua arvamuse endast kui superkangelasest, siis tegelik tõde on, et kõigi Toompeale pääsenud 101 saadiku aju töövõime on jätkuvalt sõltuv muu hulgas ka magatud öötundidest.