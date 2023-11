Paldiski lasteaed tähistas õpetajate päeva reisiga Venemaale. Direktor: kõik ju käivad, milles probleem on?

Küsimusele, miks lasteaed praeguses poliitilises olukorras Venemaad külastas, vastas direktor Natalja Kanysheva lakooniliselt, et kollektiiv otsustas nii. Tema sõnul istus Peterburi viinud ekskursioonibussis 50 lasteaiatöötajat, kes maksid väljasõidu omast taskust kinni. kirjutab Delfi .

„Kui viisa antakse… see on kaks päeva turismi ja puhkust, ma ei näe probleemi,“ lausus direktor, kinnitades, et tema arvates ei ole reis kuidagi Venemaa majandusliku toetamisega seotud.