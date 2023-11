HIIGLASLIK VÕRGUSTIK: Hamas varjab end Gaza sektori alla rajatud tunnelites, mida on Iisraeli sõduritel pea võimatu vallutada

Tavaliselt räägitakse kolme sorti sõjapidamisest ehk rünnakutest, mis võetakse ette maismaa, mere või õhu kaudu. Eksisteerib ka neljas variant – maa-alune ehk tunnelisõda. Tegemist pole ajaloos kaugeltki uue nähtusega, sest seda on harrastatud juba tuhandeid aastaid. Näiteks on leitud viiteid, et tunnelite kaudu ründasid vaenlase rajatisi juba iidsed assüürlased ning seda tegid ka antiikaja roomlased. Olulise tõuke sääraste tunnelite rajamiseks andis püssirohu leiutamine, mis oli küll ohtlikum, ent võimaldas maa-aluseid käike luua kiiremini ja vähema vaevaga. Lisaks andis see võimaluse vaenlase müürid otse nende alt õhku lasta. Ulatuslikult hakati tunnelistrateegiat kasutama Korea ning Vietnami sõdade ajal.