Jääkaru Friida pesapunumine on märk peatsest poegimisest

„Jääkaru Friida magab palju ja väga pikalt,“ ütles Anne Saluneem, Tallinna loomaaia loomakasvatusnõunik. „Kuna Friida kehakaal on kasvanud, vahetab ta unes pidevalt asendit, et end mugavamalt tunda. Kõige rohkem meeldib talle kõhuli või selili magada. Samuti on ta hoolikalt hakanud endale pesa tegema, mis on märk sellest, et peatselt on oodata jääkarupoegi.“