Pooltes Virumaa haridusasutustes on probleeme tuleohutusega

Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo inspektor Karin Viitmaa toob välja, et laste ohutuse tagamine on asutuse personali kohustus. „Päästeamet on haridusasutuste reide läbi viinud juba üle 10 aasta ja kui jätkuvalt eksitakse elementaarsete nõuete täitmises, on see väga kurb,“ rääkis Viitmaa. Ta tõi esile asjaolu, et seekord tuli koolitöötajaid trahvida kaheksal korral, sest tuletõkkeuksed olid avatud asendis, evakuatsioontee takistatud või tulekustuti kontrollimata. „Ometi ei ole need nõuded, mis uudsuse tõttu võiks tähelepanuta jääda. Iga nõude täitmisel on eluline põhjus, mis õnnetuse korral võib jätta traagilised tagajärjed olemata,“ lisas inspektor.