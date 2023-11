ÕL VIDEO | Kolonel Kiviselg: järgnevad nädalad saavad olema kuumad Avdijivka ja Kupjanski suunal

Küll aga on ukrainlased jätkanud Dnipro jõe vasakkaldal sillapeade loomisega, peamiselt Hersoni asula ja Nova Kahhovka vahelisel alal. Seda on toetanud ka ilmastiks, madal pilvisus ja udu. Venemaa on seda omakorda kompenseerinud suurema lennuväe toetusega ja liugpommide kasutamisega antud piirkonnas. „See on ka üks põhjus, mis kindral Zalužnõi rõhutas intervjuus Economistile vähemalt lokaalse õhuülekaalu saavutamise tähtsust. See võimaldaks ukrainlastel paremaid ründeoperatsioone läbi viia,“ ütles Kiviselg.

Avdijivka pole operatsioonide tasemel kuigi oluline, küll aga on see oluline propaganda seisukohast sarnaselt Bahmutiga. Samuti on Venemaa huvi Avdijivka asulas Ukraina üksused võimalikult kaugele suruda, et seeläbi kindlustada linna puutumatus Ukraina kaudtulest. „Seal on põhja-lõuna suunaline varustustee, samuti ka raudtee, mida Vene Föderatsioon kasutab oma üksuste täiendamiseks. Praegu on Ukraina võimeline raudteed ja neid teid mitte ainult rakettidega, vaid ka suurtükitulega mõjutama. See on taktikaline eelis, mida Venemaa sooviks seal piirkonnas saavutada,“ lisas Kiviselg.