Turvalise sõidu A&O – see on Alkoholivaba Originaal. Uuring kaardistas liikluses õnnetuste ohtu suurendavad eksimused autoroolis

„Kui 30 km/h kiiruselt sa märkad ohuolukorda, näiteks teele jooksvat last, siis on su peatumisteekond (kuival asfaldil) ca 13 meetrit – 8,3 meetrit reageerimisteekond ja 5 meetrit auto pidurdusteekond,“ kirjeldab Madar. „Sõites aga 40 km/h, siis on juba reageerimisteekond ise üle 11 meetri, millele lisandub pidurdusteekond ehk siis su otsasõidu kiirus oleks sel hetkel veel 35 km/h. Veelgi suurema kiirusega – 50 km/h – rakenduvad sõiduki pidurid parimal juhul alles pärast 14 meetri läbimist ehk et sõidaksid ootamatult teele tulnud inimesele otsa kiirust vähendamata.“

Autosõit OÜ juhi sõnul saab surma kümnest kaks juhul, kui inimesele sõidetakse otsa kiirusega 40 km/h. „Kiirusel 50 km/h on surmasid 4–5 kümnest ja 60 km/h puhul juba seitse kümnest,“ viitab Indrek Madar statistikale, mis võiks igat kiiruseületajat mõtlema panna. Ära ei tohi unustada, et kõigil ülejäänud kordadel saavad kokkupõrke osalised tõsiselt vigastada.

Autosõiduharjumusi puudutav küsitlus viidi läbi uuringufirma Norstat poolt 26. septembrist 5. oktoobrini. Küsitluses osales kokku 1001 inimest, vanuses 18-74.

Reeglid vs reaalsus

Eksperdi sõnul tuleks nii küsitlustulemuste kui igapäevase liikluspildi valguses peeglisse vaadata kõikidel liiklejatel, osaleme ju liikluses ühises ruumis – nii autojuhid, jalakäijad, jalgratturid kui erinevate muude moodsate vahendite kasutajad.

„Reeglid paberil ei aita, kui liiklejad neid ei täida. Leian, et reeglite täitmine on oluliselt lihtsam, kui liikleja mõistab, miks on need selliselt seatud. Olen aastate jooksul kogenud, et tihti ei mõisteta seost kirjutatud reegli mõttest igapäeva liikluses. Kui liikleja mõistab, milline on seos teo ja tagajärje vahel, siis paneb see juba paljusid meist oma käitumist muutma. Tunnustust vääriv on Saku Õlletehase poolne tähelepanu juhtimine liiklusohutusele ning selleks valitud tee, läbi mille suurendatakse inimeste liiklusteadlikkust,“ räägib Indrek Madar.

Nii nagu eelnevalt öeldud, saab igaüks anda oma panuse liiklusohutuse parandamiseks ja alustada tuleb iseendast. „Saabunud pimedal ajal ole jalakäijana nähtav ja kasuta helkurit, veendu, et ka sinu lapsed on helkuriga varustatud. Arvesta teed ületades sellega, et autojuht ei pruugi sind märgata ja anna talle aega peatumiseks, sügisesel talvisel ajal kulub selleks oluliselt pikem maa. Kui esimesel sõidurajal olev sõiduk on peatunud, siis veendu et sama teeb ka teisel teisel rajal liikuv sõiduk.