Mida teha, kui kõht ei käi korralikult läbi?

Üks levinumaid seedeprobleeme on kõhukinnisus, mille all kannatab aeg-ajalt pea kolmandik kõigist inimestest. Kõhukinnisust võivad põhjustada erinevad tegurid: korrastamata toitumine, ebapiisav vedeliku tarbimine, soolestiku mikrofloora muutused, vähene liikumine ja ka mõnede ravimite kasutamine. Kõhukinnisusega on tegu siis, kui sul on vähem kui kolm roojamist nädalas, väljaheide on kõva ja tükiline ning potil käies on roojamassi väljutamine raskendatud ning nõuab pingutust.