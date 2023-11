Nädalalõpul läheb soojaks, õhutemperatuur kerkib kümne kraadini

Reedel jõuab aktiivne madalrõhkkond Põhjamerele ja laieneb servaga üle LäänemerePäev on mandril sajuta ja õhukese pilvevinega, saartel pärastlõunal pilvisus tiheneb ja õhtu poole hakkab vihma sadama. Puhub tugev kagu- ja idatuul, sisemaal on puhanguid 14, rannikul 18, õhtu poole kuni 20 m/s. Õhutemperatuur on 5–10 kraadi.



Laupäeval tekib Skandinaavia lõunaosas uus osatsüklon, mis liigub piki Rootsit põhja poole ning selle idaserva mööda liigub üle Eesti vihmasadu, pärastlõunal jääb sadu nõrgemaks. Puhub väga tugev kagutuul, pärastlõunal pöördub lõunasse ja edelasse ning veidi nõrgeneb. Õhutemperatuur on öösel 4–9, päeval 7–11 kraadi.



Pühapäeval madalrõhkkond küll veidi nõrgeneb, aga jääb idaservaga Läänemere ümbrust katma. Vihma võib vaid üksikuis paigus sadada ja sajuhulk on väike. Puhub tugev kagutuul. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni +5, saarte rannikul kuni +7, päeval 5–10 kraadi.



Esmaspäeval ulatub üle Läänemere ja Eesti madalrõhuvöönd. Lisandub niiskust, öösel sajab siin-seal nõrka vihma, päeval on sadu tihedam ja laialdane. Puhub mõõdukas idakaare tuul. Õhutemperatuur on ööpäeva jooksul 4–9 kraadi.