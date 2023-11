SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina kindral tunnistas eksimust

Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu sekretäri Oleksii Danilovi sõnul valmistub Venemaa ründama Ukraina kriitilist infrastruktuuri niipea kui temperatuurid langevad. „Vene Föderatsioon valmistub talvetemperatuuride saabudes meile kahju tegema. Nad püüavad rünnata meie kriitilise taristu rajatisi, mis tagavad igapäevase toimimise.“ Ka Ühendkuningriigi kaitseministeerium teatas eelmise nädala luureraportis, et Venemaa varub rakette, et sihtida talvel Ukraina energiataristut. Danilov ütles, et Ukraina on selleks valmis, lisades, et suurem osa riigi kriitilisest infrastruktuurist on kontrolli all ja välispartnerid pakuvad täiendavat õhutõrjet.

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja kindral Valerii Zalužnõi (pildil) tunnistas ajakirjale The Economist, et uskus alguses, et suudab Venemaa peatada sõdurite n-ö verelaskmise teel. „See oli minu viga. Venemaa on kaotanud vähemalt 150 000 hukkunute näol. Igas teises riigis oleks selline ohvrite arv sõja peatanud,“ märkis Zalužnõi. „Olgem ausad, see on feodaalriik, kus odavaim ressurss on inimelu. Ja meie jaoks on kõige kallim asi, mis meil on, meie inimesed.“ Zalužnõi rõhutas ka, et tänapäevane sõda on elektrooniline, otsustavaks võib saada tehnoloogia, mida kumbki pool kasutab. Kindral tunnistab kaitsjate rasket olukorda, ent kinnitab, et Ukrainal pole muud varianti kui vastu võidelda, isegi kui võidud tulevad vaid meetrite kaupa.