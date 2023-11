VILJANDI PLAHVATUSE ÕPPETUNNID: naabrit tasub valvata ja vajadusel isegi tema peale kaevata

Harku vald. Kortermaja elanikud on keldrisse ladustanud majapidamisgaasi balloone. Veel hullem, need on muust põlevast materjalist eraldamata. Kodukülastust teinud vabatahtlik päästja nendib, et õnnetuseks piisab väikesest sädemest. Ta soovitab gaasimahutid muust tränist jõude seisvate autorehvidega eraldada. Vabatahtlikud märkavad samuti, et kohalikud MacGyverid on vedanud keldrist korterisse oranžika gaasivooliku ning on loonud isikliku gaasitrassi.