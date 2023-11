JUHTKIRI | Tasub karta, mitte kahetseda! Mida teha, kui elad majanaabri tõttu nagu pommi otsas?

Nii mõnigi majaühistu on selliste soss-seppade tegemistega tõsiselt hädas. Kus on paneelid viltu vajunud, sest keegi võttis maha kandva seina. Teises kohas avastati aastaid tagasi maja keldrist „varuks“ ostetud salakütuse paake, mistõttu elab kogu maja justkui pommi otsas. Kolmandas kohas oli veesoojendaja paigaldatud nii, et kogu väikese maja torustik oli voolu all. Ühes miljööväärtuslikus kortermajas paigati korstnalõõri puuplaadiga…

Nõuded ja reeglid eksisteerivad selleks, et kõigil oleks turvalisem elada. Et kodus magama minnes oleksid kindel, et hommikul ikka üles ärkad, mitte ei saa vingugaasimürgitust, kuna su naaber on oma „targa“ remondi käigus lõõrid sassi ajanud. Tasub karta, mitte kahetseda! Kui midagi on valesti, kutsu kohale kontroll. Otseses ohus vali kohe 112, pelga kahtluse korral riigiinfo telefon 1247. Või vähemalt jaga kahtlust oma ühistu juhatusega. Hiljem kirumine, et näe, kõik mingitpidi teadsid, aga arvasid, et pole nende asi ning nüüd on jama ja traagika platsis, enam asja ei paranda. Aita kõigil ühist elu hoida!