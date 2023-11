Chaga Health on nüüd Shroomwell. Tule tutvu uue tootevalikuga!

Shroomwelli eliksiirides on Eesti looduslik puhtus, maailmatasemel kvaliteet, tehnoloogiline edumeelsus ning esiemade pärandretseptid edukalt ühendatud. Must pässik on Eesti metsade kingitus, tuntud oma mitmekülgsete kasutusvõimaluste poolest. Shroomwell ei keskendu aga enam ainult Chagale, vaid laiendab oma horisonti, kaasates eliksiiridesse ka teisi meditsiiniseeni, nagu Lion’s Mane, Shiitake ja Reishi, mis kõik on kasulikud inimese tervisele.