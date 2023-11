VIDEO JA FOTOD | MEREVISIOON: selline võiks merele avatud Tallinn tulevikus välja näha

Mereala visiooni eesmärk on uue avaliku ruumi kujundamine, mille keskmes on uus Linnahall, raamatukogu, pargid, veesilmad ja purskkaevud. Visioon pakub Kalasadama ja Vanasadama vahelisele alale tervikliku käsitluse inimmõõtmelisest linnaruumist. Viis kesklinna tänavat pikeneks mereni, mereääre ja Vanalinna ühendamisel saaks muuhulgas Mere puiestee uue ruumijaotuse. Ka bastionaalvöönd jõuaks mereni ja tekiks neli eriilmelist parki. Tallinna väärtust – pikka rannajoont – võimendaks madal merega ühendatud kanal, mis tooks vee linna südamesse. Alale on kavandatud põhiliselt kuuekorruselised hooned, mille esimestele korrustele on mõeldud äripinnad, galeriid või muuks avalikuks kasutuseks mõeldud ruumid. Suurima avaliku hoonena on alale planeeritud kontserdimaja ja konverentsikeskus, mis oleks samuti jalutatava katusega, avades vaated merele ja linnale. Lisaks on alale planeeritud uus raamatukoguhoone. Asum ühendatakse ülelinnalise ühistranspordivõrguga.