AVALIK HÄBIPOST! Sotsiaalmeedias alusetult kurjategijaks tembeldatud poja ema: see oli nagu õudusunenägu

Harku valla elanike Facbooki gruppi riputati teade, et teisipäeva, 31. oktoobri hilisõhtul visati Tabasalus kortermaja rõdule torusiili-pomm. „Noored olid enne visanud rõdule midagi väiksemat, justkui peibutiseks, kui korteriomanik asja uurima läks, plahvatas talle pomm näkku. Plahvatuse käigus sai korteriomanik viga. Asi on antud edasi politseile, kes tulid kohale koos kiirabi, pommirühma ja ekspertidega. Majaelanikud on šokeeritud,“ seisis postituses. Veidi hiljem hakati samas grupis võimalikke patukotte ka nimepidi mainima, üks neist oli Ants*.