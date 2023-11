KEEGI EI KONTROLLI! Iga naabri kodus võib olla taoline gaasikiirgur, mis süütas Viljandis kortermaja katuse

Eestis teeb gaasiseadmete üle järelevalvet tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA). Enam ohtlikel auditi- või kontrollikohustuslikel gaasipaigaldistel hoitakse silma peal registripõhiselt. Viljandi süttinud gaasikiirgur on aga eraldi kasutatav gaasiseade, mida ei registreerita ega kontrollita eluruumi gaasipaigaldise kontrolli vaates. Küll käib TTJA igal aastal kontrollimas nii korter- kui ka eramaju, kuhu on ehitisregistri andmetel paigaldatud gaasitorustik.

Võimatu on aga jälgida, kes ja kus soetab endale balloonigaasiga töötava eraldiseisva gaasiseadme. Paljuski tuleb loota, et ostja ise tutvub kasutusjuhendiga. „Kui näiteks pesumasina vale kasutus põhjustab kas ummistuse või veelekke, mis ei ole eluohtlik, siis gaasiseadmete vale kasutus võib lõppeda traagilise õnnetusega,“ rõhutab ameti tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa kasutusjuhendi olulisust. „Enamikul juhtudel pole süüdi seade, vaid ikka kasutusjuhendist mööda vaatamine.“

„Arvatakse, et see on ainult korteriomaniku asi, mis jääb tema koduukse taha. Tegelikult see päris nii ei ole,“ lausub Teinemaa, kuna kortermajades on palju ühisomandit.