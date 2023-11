KÜSIJA SUU PIHTA EI LÖÖDA? Meer Jaan Toots soovib riigi rahalaekast Narva Aleksandri Suurkirikule miljoneid

„Kiriku suurepärase akustikaga kuppelsaal võiks renoveerimise tulemusel muutuda üle 900kohaliseks kirik-kontserdisaaliks,“ püüab Jaan Toots oma kirjaga süstida riigikogu rahanduskomisjoni liikmetele positiivsust. Ta palub kirjas, et poliitikud leiaksid järgmisest riigieelarvest linnavalitsusele 3,4 miljonit eurot kiriku renoveerimiseks. „Peame väga oluliseks Aleksandri kiriku hoone säilimist ja sellele kultuurihingamise andmist. Antud eesmärgi nimel ja kiriku ümbruse korrastamiseks on Narva linn välja ehitanud kiriku kõrvale parkimisplatsi.“

Tootsi hinnangul väärib kiriku renoveerimine riiklikku tähelepanu ning tähendaks nii Ida-Virumaa kui ka kogu riigi jaoks paremat tulevikku. Muinsuskaitseamet vaatles viimati kultuurimälestisest kirikut 2022. aasta novembris. Toona hinnati selle seisukord halvaks. Möödunud aastal kirjutas ERRi uudisteportaal , et päästeamet on kiriku kuppelsaali tunnistanud aastaid tagasi varisemisohtlikuks ning kontserte ega jumalateenistusi seal pidada ei saa.

Eelmisel nädal kirjutas Õhtuleht, kuidas Toots läkitas Toompeale palvekirja, millega samuti soovis riigilaekast hulga miljoneid, et piirilinnas lõpuni viia mitu olulist projekti. Esmatähtsana tahetakse valmis ehitada nüüdisaegsed üürimajad, et Narva meelitada tippspetsialiste nagu arste ja õpetajaid. Piirilinnas napib ka hooldekodukohti, mida tahetakse juurde tekitada. Samuti tuleks eelmise riigikorra ajal ehitatud amortiseerunud lasteaedade asemel teha uued.

Toots on varem selgitanud, et linnal napib vaba raha. See on ka põhjus, miks linnapea ei saanud näiteks suurendada umbkeelsete õpetajate töötasu.