MART SOIDRO | Mis on EKRE edu pant? Pealtnäha pole nad suurt midagi teinud

Aga liiga pikalt jäin ma pajatama Reformierakonnast ja tema muredest. Seda enam, et hetkel on suveräänne liider populaarsustabelis EKRE, keda toetab 23,2 protsenti valijatest (valimistel 16,1 protsenti). Milles on edu pant? Pealtnäha pole nad suurt midagi teinud: puhkasid suvel põhjalikult ja alustasid juntimist alles poolteist kuud tagasi. Mõned ööistungid on küll juba olnud, aga valijad on sellega juba harjunud ega pane seda komejanti enam tähele. Välja arvatud muidugi see kontingent, kelle jaoks on EKRE poliitika mokka mööda ja keda on pea neljandik valijatest.

Olen juhtunud paar korda Helmete saadet lokaalraadiojaamast kuulama ja kui uskuda oraatoreid, siis on olukord koduvabariigis kordades hullem, kui väidavad nende saatusekaaslased, Isamaa ja Keskerakonna eestkõnelejad. Aga nad olevatki praeguse koalitsiooni puudlid, kui uskuda Mart ja Martin Helmet.

Neid saateid kuulates saab vähemasti üks asi selgeks: peale EKRE ei seisa ükski teine erakond rahvuse püsimajäämise ja Eesti riigi päästmise eest. Paraku ei pöörata erakonna juhtide sõnavõttudele erilist tähelepanu. Ilmselt on selles süüdi süvariik, mis ei lase EKRE-t piisavalt sagedasti eetrisse ega leheveergudele. Ja kui pääsevadki, siis seetõttu, et Martin Helme on andnud oma kütusekaardi tütre käsutusse.

Isamaa seevastu on saanud uue hingamise ja tunneb ennast nagu kala vees. Teevad küll konstruktiivset kriitikat, aga seda mõõdukuse piires. Kui seni on nende toetusprotsent tõusnud Reformierakonna, Keskerakonna, sotside ja Eesti 200 arvelt, siis ma ei imestaks, kui järjekord jõuab ka EKRE mõõdukama tiiva valijateni. Igatahes on Isamaal ajalooline võimalus saada europarlamendi valimistel kaks kohta. Seni on piirdutud ühega, mille on saanud Tunne Kelam (2004-2019) ja Riho Terras (2019-2024).

Tagumine kolmik

Pärast Mihhail Kõlvarti esimeheks valimist on palju räägitud erakonna pereheitmisest ja toetusprotsendi langusest. Tegelikult ei ole asi sugugi nii hull: kui valimistel toetas Keskerakonda 15,3, siis hetkel 14,6 protsenti valijatest. See, et Jaanus Karilaid ja Tõnis Mölder lahkusid Keskerakonnast, pole nende reitingule mõju avaldanud. Ootan huviga nende Euroopa Parlamendi valimisnimekirja. Eelkõige seda, kas Mihhail Kõlvart kandideerib ja kui kandideerib, siis kelle poolt soovitab ta hääletada?

Meenutan, et Keskerakonna eelmine esimees Jüri Ratas soovitas kongressil oma hääle anda Tanel Kiigele, aga sellest polnud suurt abi. Kas Kõlvart teeb sama nagu ta eelkäija ja soovitab hääletada Yana Toomi poolt? Vaevalt. Äkki juhtub hoopis nii, et Kõlvart ja Toom saavad küll kõvasti hääli, kuid allesjäänud eestikeelsete valijate toel pääseb europarlamenti hoopis Jüri Ratas? Hetkel on seda küll raske uskuda, sest eestikeelseid valijaid on kõigest neli protsenti.