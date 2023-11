NARKOBOSSID TRELLIDE TAHA: FBI abil tabatud kurikaelad said karmi karistuse

Gert Raal ja Margus Reidolf mõisteti kolmapäeval Harju maakohtus narkoäris süüdi ja mõlemale mehele määrati kümne aasta pikkune vanglakaristus. Riigiprokurör Vahur Verte ütleb, et see on märgiline, kuna narkokuritegudes mõisteti süüdi käitlemise grupeeringu tipus olnud inimesed. „Süüdistatavad ise hoidusid vahetult narkootikumide valdamisest ja üritasid hoida madalat profiili ning konspiratiivselt tegutseda,“ selgitab Verte. Et asi oleks võimalikult varjatud, siis kasutasid nad nii logistika korraldamiseks kui ka muuks argiseks suhtlemiseks kurikuulsaid ANOMi mobiile.

ANOM oli FBI ja Austraalia eriteenistuse koostöös loodud nn Trooja hobune, mille eesmärk oli kurjategijatele ette sööta pealtnäha ääretult turvaline suhtlusviis. Nimelt oli ANOM eriline mobiil, mille läbi sai suhelda teiste samas võrgus olevate seadetega. Ehk ideaalis pidanuks see olema suurepärane tööriist näiteks narkoäriks! Kuid seda kasutanud kurjategijad said haledalt tünga, sest FBI jälgis nende sõnumivahetust! ANOMi abil on maailmas saadud kätte väga suuri narkoärikaid, kes liimile läksid. Ka Eesti pole selles osas erand ja kolmapäeval mõisteti Harju maakohtus süüdi järjekordsed ANOMi ohvrid.

Verte ütleb, et FBI jagatud sõnumid andsid „detailse ja ausa vaate, kuidas süüdistatavad mõtlesid, tegutsesid ja kuritegevusse suhtusid.“ Verte kiidab seejuures rahvusvahelist koostööd. „Käesolev menetlus on taas üks sadadest edukatest menetlustest, kus rahvusvahelises koostöös vahetatud tõendid võimaldavad lahendada süüküsimust Eesti kohtus ka siis, kui mitte kõik tõendid ei asu füüsiliselt Eestis, vaid neid on kokku kogutud koostööpartnerite poolt üle maailma,“ lausub riigiprokurör.