Ministeerium: Ida-Viru õpetajate palgatoetus jätkub ka järgnevatel aastatel

Eesti Päevaleht kajastas Eesti linnade ja valdade liidu muret seoses Ida-Viru õpetajatele palgalisa maksmisega – kuna praegune leping kehtib vaid selle aasta detsembrini, pole kohalikel koolijuhtidel kindlust pikaajamiste plaanide tegemiseks.

Eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov kinnitab, et omavalitsustel ja haridustöötajatel pole muretsemiseks põhjust – palgatoetust makstakse ka 2024. aastal ja edaspidi. „Toetuse eraldamine on seotud eelarveaastaga ja uueks aastaks sõlmime haridusasutuste pidajatega uued lepingud. Riigi eelarvestrateegias on palgatoetuse vahendid ette nähtud järgmiseks neljaks aastaks, st aastani 2027.“

Dubolazov lisas, et riik on oma lubadused täitnud. „Kõik esimese taotlusvooru väljamaksed said oktoobris tehtud. Toetuse eraldamine viibis üksnes seetõttu, et linnade ja valdade esitatud andmetes oli palju vigu – toetuse saamiseks esitati kokku 82 haridustöötajat, kellel selleks õigust ei olnud.“

Dubolazov kinnitas, et tõele ei vasta ka Eesti Linnade ja Valdade Liidu väide, et riigikoolid said toetusraha kätte enne omavalitsusi. „Vastupidi, kõigepealt tegime väljamaksed omavalitsustele,“ ütles Dubolazov.

Seoses üleminekuga eestikeelsele haridusele saab 2023. aasta septembrist kuni detsembrini palgatoetust 1137 Ida-Virumaa õpetajat ja tugispetsialisti. Palgatoetust taotlesid kõik 8 Ida-Virumaa omavalitsust, 2 erakoolipidajat ja 14 riigikooli. Toetuse taotlemisel tuli esitada õpetajate nimed ning kvalifikatsiooni ja keeleoskust tõendavad dokumendid.