TORGE DEMOKRAATIA SÜDAMESSE | Liia Hänni: oht Eesti demokraatiale ei tulene mitte e-hääletamisest, vaid põhimõttelagedast võimuvõitlusest

Valimistulemuste kahtluse alla seadmine on äärmiselt ohtlik torge otse demokraatia südamesse. Savisaare juhitud Keskerakond harrastas seda aastaid, väites, et e-hääletamise tõttu ei pääse nad võimule. Nüüd on teatepulga üle võtnud EKRE, põhjendades erakonna valimiskaotust e-hääletamisega ja seades eesmärgiks obstruktsiooniga „ebaseaduslik“ Kaja Kallase valitsus võimult kõrvaldada.