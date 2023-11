VIDEO | Kallas: põlevkiviõlitehas ei ole parim meie keskkonnale, aga selle poolelijätmine ei ole meile jõukohane

Kallas rääkis ka, et Eesti-Soome vaheliste merealuste sidekaablite lõhkumise osas käib uurimine nii Soomes kui Eestis. Uurijad ootavad paremaid ilmaolusid, et selgitada välja ka Eesti-Rootsi vahelise kaabli kahjustamise asjaolud. Kallas kinnitas, et nii side kui gaasivarustuskindlus on tagatud.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et on selge, et õlitehase puhul ei saa lihtsalt korstnasse kirjutada 330 miljoni väärtuses investeeringuid. Lisaks üleöö kaotada kõik sellega seotud töökohad. „Seetõttu peamegi leidma väljapääsu, kuidas investeering niiviisi tööle panna, et see sobiks meie kliimaeesmärkidega,“ sõnas Tsahkna.

Tsahkna sõnul on murettekitav, millises olukorras on tsiviilisikud seoses Iisraeli-Gaza konfliktiga. „Tähtis on, et see humanitaarolukord seal leeveneks. Tsiviilisikutel on seal olukord väga-väga raske. Iisraelil on õigus end kaitsta Hamasi terrorirünnakute vastu. Aga nagu te väga hästi teate, on Hamas maailma ühel kõige tihedamalt asustatud territooriumil sättinud ennast inimeste vahele ja tsiviilisikute alla, sõna otsese mõttes. Sõjalised operatsioonid, ükskõik, kui täpsed nad ei ole, paratamatult tabavad ka tsiviilisikuid. See on muret tekitav,“ nentis Tsahkna.

Vene kodakondsuse võtjate elamisluba tühistatakse

Siseminister Lauri Läänemets rääkis, et Venemaa teeb alates 26. oktoobrist kodakondsuskampaaniat. See puudutab aastaaegset perioodi ja jõustunud seadus määratleb üle 20 sooduskategooria, mille alusel saavad Venemaa kodakondsuse isikud, kes pole elanud Venemaal ega valda vene keelt ega tunne selle ajalugu.

Lihtsustatult öeldes puudutab see Eestis elavaid halli passi omanikke, kes saavad soodustingimustel kodakondsuse.