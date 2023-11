OTSE | Kallas: põlevkiviõlitehas ei ole parim meie keskkonnale, aga selle poolelijätmine ei ole meile jõukohane

Otseülekanne Stenbocki majast algas kell 12.

Peaminister Kaja Kallase sõnul arutas valitsus täna pikalt Ida-Virumaale plaanitud õlitehase tulevikust. Õlitehase rajamine on riigikohtu otsusega seiskunud ning nüüd tuleb otsustada, mis edasi saab.

„Riigikohus ei ütle meile seda, et tehast ei ole üldse võimalik ehitada. Küll aga ütleb riigikohtu otsus selgelt, et kliimaeesmärkide täitmine on Eesti põhiseaduslik kohustus ning peab olema selgelt põhjendatud, kuidas kliimaeesmärgid ka koos Enefit 282 tehasega täidetud saavad,“ ütles Kallas. „Täna on keeruline defineerida 2040. aastaks ette täpseid heitetingimusi, aga selge on see, et pikas perspektiivis see tehas kliimaeesmärgi sisse ei mahu.“

Praeguseks on Eesti Energia ette valmistanud ja on täiendamas detailsemat keskkonnamõjude hindamise aruannet, mille nad oleks pidanud koostama juba ehitusloa taotlemisel.

„Laias laastus on valitsuse kolm valikut. Esiteks on see, et lõpetada tehase ehitus ja arendustööd. Teiseks, lükata need edasi, kuniks kliimaseadus on vastu võetud. Kolmandaks, muuta seadust ja anda välja tähtajaline kompleksluba,“ seletas Kallas. Tähtajalisus annab võimaluse reguleerida seda, et kui tehas enam eesmärkide sisse ei mahu, siis selle tegevus ka lõpeb.

Kallase sõnul pole ükski valitsuses olevates erakondades olnud õlitehase rajamise poolt. „Oleme olnud väga kriitilised just nendel samadel põhjustel, mis nüüd käes on. Et investeeringud ei lähe kokku sellega, kuhu kogu maailm liigub.“