KELLELE ON BOTOX TASUTA? Krooniline migreenik: „Mulle tehti umbes 30 süsti. Kartsin, et hood lähevad veel hullemaks!“

„Kord ilusalongis kurtsin, et mul on pidevad migreenihood, mis ei taha ravile alluda. Teenindaja uuris, miks ma ei kasuta Botoxit, see pidavat hästi aitama,“ räägib 40aastane Mirjam, kes laseb nüüd migreenivalude vastu teha botuliinisüste. Tervisekassa kulul Botoxi süstimine pole aga mõeldud igaühele.