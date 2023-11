Lätis alustas tööd ESTPOL8 neljas rotatsioon

Neljapäeval alustas tööd ESTPOL8 neljas rotatsioon, mis toetab Läti piirivalvet ebaseadusliku sisserände ohjeldamisel. Läti-Valgevene piiril tabatakse ööpäevas keskmiselt 100 ebaseaduslikku piiriületajat. 12liikmelise politseiüksuse ülesanne on Läti piiril maismaapatrullides osalemine, droonivaatlus ja olukorra monitoorimine. Lähetuse pikkus on kaks nädalat.

Piirivalve juhi Veiko Kommusaare sõnul jälgib PPA tähelepanelikult arenguid Läti, Leedu ja Poola välispiiridel Valgevenega ning vahetab naaberriikide piirivalvekolleegidega iga päev infot. „Seoses Valgevenest tuleva rändesurvega on PPA pakkunud alates 20. septembrist tuge Läti piirivalvele, et toetada lõunanaabreid ebaseadusliku sisserände ohjeldamisel. Tänaseks oleme lätlasi toetanud nelja ESTPOL8 rotatsiooniga. Kuna rändesurve ei ole lähiajal näitamas vähenemise märke, on PPA vajadusel valmis oma politseiüksust Lätis hoidma ka edaspidi,“ ütles Kommusaar.

ESTPOL8 neljanda rotatsiooni juht Ats Püvi tõi välja, et üksuse eesmärk on abistada lõunanaabreid piiripatrullis ning tabada seadusliku aluseta Lätis viibivaid migrante. „Meeskond on komplekteeritud erinevates prefektuurides ja üksustes töötavatest inimestest, et pakkuda Läti piirivalvuritele võimalikult mitmekülgset abi. Samuti annab lähetus hindamatu kogemuse nii meie politseinikele kui piirivalvuritele, kes saavad väärt õppetunni, kuidas tõkestada massilist sisserännet,“ rääks Püvi.