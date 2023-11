MAIRE AUNASTE: kahju, et juubelituhinas keegi ei küsinud, mida sa kingituseks tahaksid. Oleksin vastanud, et …

Vanadus pole meie kultuuriruumis mitte ainult nina kirtsutama panev omadus, vaid ka teema, millel peale sotsiaaltöötajate keegi tavaliselt ei peatu. Sedagi tihti mitte tänu empaatiale vanade ja puuetega inimeste vastu, vaid selle tõttu, et töö hooldekodus on peaaegu ainus, kus seda on.