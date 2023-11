OTSEBLOGI | UNICEF: Gazas hukkub iga päev rohkem kui 400 last

Palestiina mees kannab surnud last, kes leiti hävinud hoone rusude alt pärast Iisraeli õhurünnakuid Jabalii a põgenikelaagris Gaza sektori põhjaosas, kolmapäeval, 1. novembril 2023. Vaid 25 päeva kestnud sõja jooksul on Gaza Hamasi juhitava tervishoiuministeeriumi andmetel rohkem kui 3600 last Gazas tapetud. Humanitaarorganisatsiooni Päästke lapsed teatel on 2023. aasta oktoobris tapetud Gazas rohkem lapsi kui 2022. aastal kokku kõigis maailma konfliktipiirkondades.