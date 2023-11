Isa ja poeg peksid ohvri julmalt läbi

Tegu pandi toime 2020. aasta 3. detsembril, kui Kirill peksis koos isa Mardoga Kohtla-Järvel ühe maja lähedal ohvri jalgadega läbi, lüües teda vähemalt kümme korda kehasse, peamiselt vastu rinda. Lisaks lõi Mardo veel üht inimest.

Kirilli muud vägiteod on järgmised: 30. septembril 2021 virutas ta kaupluse juures kannatanule mitu korda rusikaga näkku; mullu 28. augustil Kohtla-Järve baari juures tekkinud konflikti käigus lõi Kirill kannatanut näkku nii, et too kukkus asfaldile, selgub kohtuasjast. Septembri lõpus kohtualuste süüasja arutanud Viru maakohus mõistis Mardole kuuekuulise tingimisi vangistuse, Kirillile aga ühe aasta pikkuse tingimisi vangistuse.