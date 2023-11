Pimedal maanteel hukkunud neiul jäi päästva põlluteeni mõnikümmend meetrit

TRAGÖÖDIA TUMM TUNNISTAJA: Õnnetusele järgnenud päeval võis tee ääres näha ilmselt hukkunud Sirelini juukseharja. Foto : Maria Kilk

Õnnetuskohale on toodud küünlaid. Nendest mõnikümmend meetrit edasi on asfaldil valged triibud, mis märgistavad kohta, kus auto sai pidama. Enne seda lebab teepeenral juuksehari ning teisel pool teed on maas tume jopekapuuts.

„Meil on väike koht, kõik tunneme kõiki. Ka mina tundsin Sirelini. Oli väga tubli tüdruk. Peres oli neli last, aga tema oli ainuke tüdruk. Helkur on ju nii elementaarne. See peab olema. Meie koolis olid seinal isegi jooned ja lapsed pidid sellel helkuri kõrgust kontrollima. Õhtul hakkasid tuttavad mulle helistama, et tee on kinni ja ei pääse külla. Mõtlesin juba siis, et midagi hirmsat on juhtunud,“ räägib Muuga külas elav naine.