SÕJAKOKKUVÕTE | Kadõrov võimalikest protestijatest: neljas lask tehke neile pähe

Kadõrov vastas Dagestani rahutustele, kiites takka Vladimir Putini süüdistust, et Lääs korraldas selle Venemaa destabiliseerimiseks. Ta kutsus hiljem Tšetšeenia julgeolekujõude üles viivitamatult kinni pidama Tšetšeenias võimalike rahutuste õhutajad või siis laskma õhku kolm hoiatuslasku ja pärast seda neljanda lasu pähe. Sõjauuringute instituut (ISW) kirjutab, et Kadõrovi reaktsioonid Dagestani rahutustele viitavad sellele, et ta on ennekõike mures Putini vankumatu toetuse säilitamise ja seejärel ka omaenda autoritaarse võimu tugevuse demonstreerimisega Tšetšeenias, ähvardades vägivallaga võimalikke tulevasi rahutusi, mis võivad pöörduda tema enesegi vastu.