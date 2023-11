AINA LENNUKAMAD! Kuulujutud Putini võitlusest vähiga ja sügavkülma topitud laibast

Vene väljaanne Projekt avaldas möödunud kevadel suure analüüsi Vladimir Putini (võimalikust) tervislikust seisundist ning spekuleeris, et ta võib kannatada kilpnäärmevähi käes. Putinit olevat aastail 2016–2019 väljasõitudel saatnud arstide meeskond, nende seas ka kilpnäärmekirurg. Projekti ajakirjanike hinnangul võis lõikus toimuda juba 2016. aasta novembris, kuid haigus tuli 2019. aastal tagasi. Vähist, olgu siis kilpnäärme või mõne muu kehaosa oma, räägivad erinevad meediaväljaanded ammu, eriti arvatakse Putini korraga pundunud ja ümaramaks muutunud nägu olevat tõendiks sellest, et diktaator võtab vähiravimeid. Putini kaelal on märgatud armi.

Juulis väitis Iisraeli ajakirjanik Mark Kotlyarsky, et Putin valmistub operatsiooniks ja et arstid olid tal diagnoosinud pankreasevähi. Kotlyarsky sõnul olid tema allikateks Moskva arstid ning keegi Putini lähiringkondlane, kes vastutab riigipea tervise eest. Novembris ilmus Briti kõmulehes The Sun pommuudis, mis väitis, et türann põeb nii Parkinsoni tõve – mida on talle omistatud varemgi – kui ka pankreasevähki ning on kurguni steroide täis topitud. The Sun osutab ka täpikestele Putini käel, mis võiksid viidata tilgutite kasutamisele. Käisid ka kuulujutud, et Putin võib kannatada eesnäärmevähi käes. Steroidide kasutamine aga põhjustavat tema punnis nägu ning mäluprobleeme.