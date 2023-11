LAEVAPOE KASSIIR: ehitajaid on endiselt palju, aga kadunud on vindised mehed

Lääne-Virumaal Aseri alevikus elav Viktor on Norras, Rootsis ja Soomes kõrgustes turninud juba paarkümmend aastat. Ta on kõrgepingetrasside hinnatud spetsialist.

„Meie valdkonnas paistab kõik stabiilne. Küll mõtlesin mõned aastad tagasi, et aitab võõrsil rabamisest ja tulen koju tagasi. Kandideerisin oma erialasele tööle Ida-Virumaal, aga öeldi, et mul pole selleks vajalikku keeleoskust. Teistes riikides pole see takistus olnud. Nii siis pendeldan mitme riigi vahel edasi,“ on 57aastane spetsialist Eesti riigi peale pahane.

Ometi on ta kodumaa patrioot ning kinnitab, et tal pole isegi mõttesse tulnud perega töökohale lähemale kolida. Viktor nendib, et oli valmis Eestis töötama kolm korda väiksema palga eest, kui ta praegu teenib.

Kodu poole on teel ka Tallinnas elav 40. aastates üldehitaja Jevgeni ning ehitustel keevitajana leiba teeniv napisõnaline Aleksandr. Kui Jevgenil on töö kaotamise ees väike hirm, siis tema reisikaaslase oskused on nõnda kõva valuuta, et enne läheb siga ratsaväkke, kui tema Soomes leiva ja suitsuvorstita jääb. Vanad tuttavad ei tööta aga samal objektil ega isegi samas ettevõttes. Tallinna–Helsingi eluliin on paljudele paik, kus vanade sõprade ja sugulastega kokku saada.

Samuti Tallinnast pärit Viktor on nagu enamik Soome vahet sõitvatest ehitajatest piiritaguses ehitusbisnisis vana kala. Eesti keelt räägib ta C2-tasemest ilmselgelt madalamalt, kuid oma soome keele oskust peab ta üsna heaks. „Eestis saab igal ehitusel vene keelega hakkama, Soomes mitte,“ selgitab ta.

Lõuna-Eestist pärit Tõnu ja Einar on mõlemad puusepad. Ühel on vastav kutseharidus olemas, teisel mitte, kuid mõlemad on piiri taga tööd rabanud juba üle kümne aasta.

„Paber on hea, aga tegelikult loevad ikka oskused. Kui uut töötajat on vaja, vaadatakse enamasti ikka kõigepealt oma tuttavad läbi. Eestlasi on palju tööl just väiksemates firmades ja just seal hinnatakse oskustest rohkem paberit,“ arvab Einar.